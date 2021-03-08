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    الرئيس العراقي برهم صالح يلتقي مع البابا فرانسيس في القصر الرئاسي في بغداد، العراق 5 مارس 2021

    بعد مغادرته مطار بغداد.. تفاصيل ونتائج زيارة البابا التاريخية للعراق... فيديو

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    العالم العربي
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    يختتم البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق التي مرت بـ 6 مدن عراقية، عزا خلالها الناس وخاصة الكاثوليك والمسيحيين، الذين عانوا من العنف الطائفي والإرهاب، ودعا إلى التسامح والأخوة والأمل والسلام.

    غادر البابا فرنسيس العراق، اليوم الإثنين، وأسدل الستار على الرحلة الثالثة والثلاثين له، والزيارة التاريخية إلى الدولة الشرق أوسطية.

    لقاء رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي مع البابا فرانسيس إلى بغداد، العراق 5 مارس 2021
    © REUTERS / YARA NARDI
    بمناسبة اختتام زيارة البابا للعراق... الكاظمي يوجه دعوة للداخل والخارج

    وكان في انتظاره في مطار بغداد الرئيس برهم صالح وعقيلته. وبعد لقاء خاص وجيز مع صالح في صالة كبار الشخصيات، رافق قداسة البابا على السجادة الحمراء حتى درجات سلم الطائرة حيث استقبله وفدي العراق والفاتيكان قبل صعوده على متن الطائرة.

    وكانت الطائرة التابعة لشركة "أليتاليا" التي تقلّه وحاشيته، قد غادرت العاصمة العراقية الساعة 9:54 صباحًا بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع أن يهبط في روما الساعة 12:45 بعد الظهر، بحسب ما ذكرت وكالة " vaticannews" الرسمية التابعة للفاتيكان.

    بروح شعار الرحلة الرسولية "أنتم جميعًا إخوة"، شجع البابا البالغ من العمر 84 عامًا العراقيين على هذا الطريق، قائلاً إنهم فقط عندما يتعلمون النظر إلى ما وراء خلافاتهم ورؤية بعضهم البعض كأعضاء في نفس الأسرة البشرية، سيكونون قادرين على بدء عملية فعالة لإعادة بناء البلد. وبالتالي، فإنهم سيتركون لأجيال المستقبل عالماً أفضل وأكثر عدلاً وأكثر إنسانية.

    كان يوم الأحد، اليوم الثالث، الأكثر تأثيراً خلال الأيام الأربعة، حيث حلّق شمالاً لزيارة أربيل والموصل وقرقوش، وهناك كرر مناشدته للأخوة والأمل والسلام، بحسب الوكالة.

    البابا فرنسيس، بابا الفتايكان، خلال زياته إلى العراق
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    بابا الفاتيكان يلتقي في أربيل والد الطفل آلان كردي

    ووقع حدث مهم بعد القداس، عندما التقى البابا بوالد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، آلان كردي، الذي أصبح رمزًا للعبور المأساوي للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2015 عندما تم العثور على جثته على السواحل التركية مع والدته وشقيقه أثناء محاولتهما دخول أوروبا، بحسب الوكالة.

    عند الاستماع إلى المسلمين والمسيحيين في مدينة الموصل المدمرة، حول الوحشية التي واجهوها في ظل إرهاب تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، بارك البابا عزمهم على النهوض من تحت الرماد، متكاتفين معًا. أكد لهم البابا خلال الصلاة من أجل الموتى: "الأخوة أكثر ديمومة من قتل الأخوة، الأمل أقوى من الكراهية، السلام أقوى من الحرب".

    في الموصل، تجول البابا ليرى الدمار الهائل بشكل واضح من حوله بسبب القذائف التي انهمرت على الكنائس والمنازل والمباني المدمرة وسط الأنقاض، بحسب الوكالة.

    في قرقوش، المعقل المسيحي الذي اجتاحه مقاتلو تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، زار البابا كنيسة الحبل بلا دنس، التي استخدم المسلحون فناءها كميدان لإطلاق النار من أجل التدريب. وحث المجتمع المسيحي المحلي على إعادة بناء مجتمعاتهم على أساس المغفرة والأخوة.

    في اليوم السابق، سافر البابا يوم السبت إلى النجف في وسط العراق، حيث التقى بشكل خاص بآية الله علي السيستاني، أحد الشخصيات البارزة في العالم بين المسلمين الشيعة، الذين يشكلون حوالي 60% من سكان العراق، بحسب الوكالة.

    البابا فرنسيس، بابا الفتايكان، خلال زياته إلى العراق
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    عائلة مسيحية واحدة استقبلت بابا الفاتيكان في أور التاريخية

    وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان: "شدد الأب الأقدس على أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية للمساهمة من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، في مصلحة العراق والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب الوكالة.

    وكان الاجتماع مناسبة للبابا ليشكر آية الله السيستاني على رفع صوته للدفاع عن أولئك المضطهدين وسط أعمال العنف والمصاعب الكبيرة في السنوات الأخيرة، ولتأكيده على قدسية حياة الإنسان وأهمية وحدة الشعب العراقي".

    من النجف، انتقل البابا إلى أور الكلدان، التي يقول يقال إنها موقع منزل النبي إبراهيم. بعد صلاة عاد إلى بغداد حيث احتفل في المساء بأول قداس له في العراق في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية.

    وقبل عودته إلى بغداد، احتفل قداسة البابا بقدّاس مسائي حضره نحو 10 آلاف شخص في ملعب أربيل. في ختام الاحتفال القرباني، الذي كان آخر حدث عام في رحلته إلى العراق، ودّع البابا فرنسيس الأمة. وقال "سيبقى العراق معي دائما في قلبي"، وقال إنه خلال فترة وجوده بينهم "سمع أصوات حزن وخسارة، ولكن أيضا أصوات أمل وعزاء"، وشجعهم على "العمل معا". في وحدة من أجل مستقبل من السلام والازدهار لا يترك أحدًا وراء الركب ولا يميز ضد أحد". وأكد: " أدعو الله أن يعمل أعضاء الطوائف الدينية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع جميع الرجال والنساء ذوي النوايا الحسنة، معًا لتكوين روابط الأخوة والتضامن في خدمة الخير والسلام"، بحسب الوكالة.

    الكلمات الدلالية:
    العراق, البابا فرنسيس
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