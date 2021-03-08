الرئاسة التركية: يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، أنه بات ممكنا فتح صفحة جديدة في علاقات أنقرة مع مصر وعدد من دول الخليج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وقال قالن "يمكن فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في علاقتنا مع مصر وكذلك دول الخليج الأخرى للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".

وتنظر معظم دول الخليج إلى الحركات السياسية الإسلامية على أنها تهديد لحكم الأسر الحاكمة، بحسب الوكالة الأمريكية.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، بحسب المصدر ذاته.

وأمس الأول (السبت)، ألمح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى إمكانية حدوث تطورات مع مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أكار في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية إنه يثمن احترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط، واصفا ذلك بـ "التطور الهام".

وأضاف أكار أن "تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة"، معربا عن ثقته بأن "تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

واعتبر وزير الدفاع التركي أن القرار المصري "المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري".

وقال إنه يعتقد "بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار".