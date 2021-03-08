الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينية بدعوى محاولة طعن مستوطنة بالضفة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه اعتقل امراة فلسطينة، حاولت طعن مستوطنة بالضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن امرأة فلسطينية تسللت إلى أحد المنازل في مزرعة داخل بؤرة "سديه أفرايم" الاستيطانية بمجلس بنيامين الاستيطاني وحاولت طعن زوجة صاحب المزرعة بسكين.

وأضاف أنه تمت السيطرة على المهاجمة من قبل المستوطنين، قبل وصول قوات الجيش التي قامت باعتقالها.

התקבל דיווח מתושבי חוות שדה אפרים לפני זמן קצר על מחבלת שחדרה לחווה שבמרחב החטיבה המרחבית "אפרים" וניסתה לדקור בסכין את אשתו של בעל החווה. המחבלת נעצרה על ידי אנשי המקום. כוחות הביטחון פועלים במרחב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 8, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني قال إنه حاول تنفيذ عملية طعن لجنوده شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن فلسطينا "حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس"، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين على بعد 19 كم.

وأضاف أن الجندي قام بدفع المهاجم بالقوة فيما أطلق قائد القوة الإسرائيلية النار عليه وتمكن من تحييده.

وبحسب بيان الجيش أصيب الجندي بجروح طفيفة في يده وتمت معالجته في المكان، فيما لم يذكر الجيش الإسرائيلي حالة الشاب الفلسطيني وطبيعة الجروح التي أصيب بها.