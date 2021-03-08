الجيشان المصري والفرنسي ينفذان إجراء عسكريا في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم الاثنين، تدريبا بحريا مشتركا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى في قاعدة البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري المصري، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر".

وأضاف أنه "ذلك جاء باشتراك الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ" والقرويطة "أبو قير" مع حاملة المروحيات الفرنسية "TONNERRE" والفرقاطة "SURCOUF"، عقب انتهاء زيارتهم لميناء سفاجا".

وقال المتحدث العسكري، إن "التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، بالإضافة إلى حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، وتمارين دفاع جوى، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية".

#المتحدث_العسكرى : القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر ... pic.twitter.com/i2TtVJWzh0 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) March 8, 2021

يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يسهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.