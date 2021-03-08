قبيل جلسة منح الثقة لحكومته... الدبيبة لأعضاء البرلمان: لا تفوتوا الفرصة لتوحيد ليبيا... فيديو

ناشد رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب (البرلمان) تغليب مصلحة الوطن، وعدم تفويت فرصة توحيد البلاد.

جاء ذلك في كلمة وجهها الدبيبة، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة لحكومته، بحسب صحيفة "الوسط".

وناشد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب "تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".

ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

والخميس الماضي، سلم رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة، تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة للبلاد إلى رئاسة مجلس النواب.