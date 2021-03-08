رغد صدام حسين تتلقى "طلبا مفاجئا" بعد نشر صورة ابنتها الحقيقية

تفاجأت رغد صدام حسين، ابنه الرئيس العرقي الراحل، بطلب يخص ابنتها حرير حسين كامل، بعد أن عرضت صورة لها عبر "تويتر".

ونشرت رغد صورة لابنتها الشابة حرير، في رد على تداول واسع لصورة فتاة هندية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها لحفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وعبر عدد من الشبان العرب عن رغبة صريحة بالارتباط بها، بينهم مواطن كويتي، يدعى مساعد الخالدي، والذي يعرف نفسه على أنه باحث كويتي في علم الأنثروبولوجيا والقانون.

ايا ام علي شسويتي ايا ام علي

حرقتي شمعة بيتي ايا ام علي 😂



والنعم والنعم بس خل نعرف متزوجه لا

واذا متزوجه منو

واذا ماتزوجت انا اول اخطبها

اذا ربي كتب اتزوجها

بس الحين ماقدر اخطب وانا ماعرف متزوجه والا لا — مسآعد آلخالدي (@ALDMLaR) March 7, 2021

كما قال مغرد عراقي يدعى مؤمن عمر الطائي، إنه يطلب خطبة حرير من والدتها

ست رغد اذا اجي اخطب بنتج تنطيني ؟🙂

وهاي كدام الكل اصارحها بحبي 🙂

واخلي المشاهدين يسوولنا الحفلة هنا — 🇮🇶مؤمن عمر الطائي🇮🇶 (@Moman_altaie) March 6, 2021

ولم تعلق رغد صدام حسين على أي من تلك الطلبات بالإشارة لكون ابنتها متزوجة، كما لم تعلق الابنة حرير التي تمتلك حسابا عبر تطبيق "إنستغرام"، تنشر فيه أحياناً صورها برفقة زوجها ناصر الأعظمي.