وزيرا خارجية قطر والسعودية بحثا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية السعودية، الأمير ​فيصل بن فرحان​ بن عبد الله، الذي يزور العاصمة القطرية ​الدوحة​.

وذكرت "وكالة الأنباء السعوديّة - واس" أنّه "جرى خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهميّة تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".

وأضافت الوكالة " كما تم رفض كلّ ما يهدّد أمن والمنطقة والعالم واستقرارهما، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجدّاتها".

وشهدت "قمة العلا" في السعودية، الشهر الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

ونشرت وسائل إعلام قطرية، بعدها بأيام، مقطع فيديو يوثق لحظة رفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض. ويظهر في مقطع الفيديو، أربعة قطريين من العاملين في سفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة، ليرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية.