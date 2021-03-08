المالكي يتحدث عن محاولات لاستهداف مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "حاولوا استهداف مكة المكرمة والرياض"، مشيرا إلى أن هناك دولا إقليمية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وقال المالكي، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، مشددا على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره"، مشيرا إلى أن "الميليشيات حاولت سابقا استهداف مكة المكرمة والرياض".

واتهم المالكي، "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفا أن "الميليشيا تسير على نهج القاعدة في هذا الاتجاه". كما أكد أن "أي دولة إقليمية لا تملك الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية، مشيرا إلى أن "الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس، تنفيذ عملية واسعة في العمق السعودي، مؤكدة تدمير منشآت حيوية وعسكرية في السعودية.

وبحسب البيان، تم استهداف شركة "أرامكو" في عملية أطلق عليها "توازن الردع السادسة" مؤكدة نجاح العملية. وأكد المحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إطلاق 14 طائرة مسيرة، منها 10 طائرات مسيرة نوع "ذو الفقار" و8 صواريخ باليستية استهدفت منشأة "أرامكو" وأهدافا عسكرية حيوية.

من جهته، قالت وزارة الدفاع السعودية، إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، مشيرا إلى إنه "قد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".

وحول هجوم جماعة "أنصار الله" على مدينة مأرب اليمنية، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".

وتحدث المالكي عن "مساندة السعودية للجيش الوطني اليمني ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته"، مع العمل في خط مواز "مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني".