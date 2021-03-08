قائد الجيش اللبناني يحذر من خطورة الوضع العام وإمكانية انفجاره مع تزايد الاحتجاجات

وجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، رسالة للمسؤولين في لبنان، قال فيها إن العسكريين يعانون ويجوعون مثل بقية الشعب، مضيفة: "حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع الذي يمكن أن ينفجر".