الأمم المتحدة تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية

أعلنت الأمم المتحدة إدانة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية أدانت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على السعودية.

وعبرت المنظمة الدولية عن قلقها من الضربات الجوية السعودية ردا على ذلك.

وقال دوجاريك للصحفيين: "نحث جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "الأمر ببساطة أن مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر" إن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدفٍ عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد"، مشيرا إلى أنه "أصاب هدفه بدقة عالية".

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، التصدي وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، وصاروخ باليستي، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" على المملكة.

ويأتي ذلك، غداة إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية واسعة، تحمل اسم "توازن الردع السادسة"، استهدفت مقرا لشركة "أرامكو" السعودية في ميناء رأس التنورة بمدينة القطيف، شرقي السعودية، وأهدافا عسكرية في مناطق متفرقة في المملكة بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.