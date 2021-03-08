جامعة دمشق تحيي ذكرى رحيل تشافيز... صور

وتضمن الحفل تدشين نصب تذكاري خاص بالرئيس الراحل ضمن حرم الجامعة، كما تم افتتاح معرض تستضيفه كلية الفنون الجميلة تحت عنوان "هوغو تشافيز" نحو 25 لوحة فنية.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أشار السفير الفنزويلي بدمشق، خوسيه بيومورجي، إلى مصادفة إحياء الذكرى الثامنة لرحيل القائد هوغو تشافيز في هذا اليوم الخاص حيث العيد العالمي للمرأة، منوها بالرئيس الراحل كأحد أبرز الداعمين لقضايا المرأة.
وعبر السفير الفنزويلي عن فخره "بالاحتفال في سوريا بذكرى تشافيز الذي أحب هذا البلد وزاره العديد من المرات، مشيرا إلى أنه كان من أول القادة والرؤساء الداعمين لسوريا في الحرب التي تستهدفها، وفي مكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة".
ورأى السفير بيومورجي دلالات عظيمة في إقامة نصب تذكاري لتشافيز في جامعة دمشق التي منحته دكتوراه فخرية، معتبرا أن هذا الحفل يجسد تكريما لرمز من رموز الكفاح الوطني في العالم، في بلد يكافح الإرهاب بلا هوادة دفاعا عن وطنه.
من جهته، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم بمواقف تشافيز ولا سيما تجاه سوريا، لافتاً إلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين.
وحضر الحفل كل من رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين، وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث الحاكم الدكتور خالد حلبوني، ومعاون وزير الثقافة توفيق الإمام، وعبير الجرف، مديرة إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين وعدد من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق.
يذكر أن جامعة دمشق أطلقت اسم تشافيز على حديقة ضمن حرمها الجامعي في السابع عشر من شهر نيسان 2014 تقديراً لتاريخه النضالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)