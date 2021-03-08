العراق في الصدارة... الدول العربية الأكثر تضررا من الوباء

منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا "سارس كوف 2" جائحة، قبل عام من الآن، حصد الوباء أرواح أكثر من 2.6 مليون شخص حول العالم، منهم عشرات الآلاف في الدول العربية.

ويأتي العراق في صدارة قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بكوفيد، حيث سجل أكثر من 726 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوزت الوفيات فيه 13500 حالة وفاة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية بأكثر من 486 ألف إصابة، ونحو 8700 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، ويحل الأردن في المركز الثالث بنحو 427 ألف وفاة، وقرابة 5000 وفاة.

ورابعا، سجلت الإمارات 411 ألف إصابة و1322 حالة وفاة، يليها لبنان في المركز الخامس، حيث سجل أكثر من 395 ألف إصابة و5046 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

ظهر فيروس كورونا نهاية عام 2019 في مدينة ووهان في وسط الصين، وتحول إلى وباء داخلي، حيث تسبب في وفاة نحو 5 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف، قبل أن تتمكن البلاد من السيطرة عليه في وقت لاحق من العام الماضي.

لكن في 11 مارس/ آذار، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تحول الفيروس إلى جائحة (وباء عالمي)، ومنذ ذلك الحين، وصل المرض إلى جميع أنحاء العالم تقريبا، مخلفا مئات آلاف الوفيات المباشرة وغير المباشرة، فيما أصاب أكثر من 110 ملايين شخص.