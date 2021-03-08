إعلام: الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية فوق ميس الجبل

قال تلفزيون المنار التابع لـ "حزب الله" اليوم الاثنين، إن "الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تحلق فوق مركزه في ميس الجبل".

وأكد شهود عيان لوكالة رويترز، أن "القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان قرب ميس الجبل، لكن لم يتسن التأكد من وقوع إصابات".

يتبع...