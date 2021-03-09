الملك سلمان يصدر عدة قرارات بشأن قطاع الحج والعمرة

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد لعزيز، يوم الاثنين، على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه "سيتم كذلك تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة".



وستظل رخص الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج سارية دون مقابل لمدة سنة. وسيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق.

صدور موافقة المقام السامي على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.https://t.co/fwekhrsAKi#واس pic.twitter.com/HCTwEkJpYI — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 8, 2021

وأطلقت حكومة المملكة ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.