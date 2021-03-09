الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا بارد ليلا، كما وتسود أتربة عالقة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد ستتعرض بداية من يوم الأربعاء، لانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن هذا الانخفاض سيعمل على استثارة الغبار علي الساحل الغربي، كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس".

وأفادت الأرصاد المصرية، إلى أن هذه الموجات هي سمة الفترة المقبلة، لذا يرجى عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لأنها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا.