وفاة امرأة جراء انفجار بغداد و3 إصابات خطيرة

أعلنت خلية الإعلان الأمني في العراق عما تسبب فيه الانفجار الذي وقع في بغداد قرب جسر الأئمة.

وقالت الخلية، اليوم الثلاثاء، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن سيدة توفت جراء الانفجار.

وتابعت الخلية في بيان أن عمليات طارئة يتم العمل عليها لثلاثة مصابين، احتاجوا إلى تدخل جراحي عاجل، بسبب إصاباتهم الخطيرة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إن مصابين آخرين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، حيث كانت إصابتهم متوسطة.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أمس الاثنين، أن قنبلة "رمانة" يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد.

وأعلنت الخلية أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، وما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

وتشهد العاصمة بغداد توافد آلاف الزائرين سيرا على الأقدام من مختلف مدن البلاد، لإحياء مراسم استشهاد الإمام الكاظم، في منطقة الكاظمية شمالي بغداد وسط تشدد أمني.