إيران تتحدث مجددا عن قرار بايدن العسكري وتحذر إسرائيل بـ "رد قوي"

علقت إيران مجددا، اليوم الثلاثاء، على العمليات التي نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن عند الحدود السورية العراقية أخيرا.

طهران سبوتنيك. وأكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة خاصة مع " سبوتنيك "، أن "العمليات التي نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن عند الحدود السورية العراقية مؤخرا هي رسالة إيجابية لداعش الإرهابية ورفع معنويات الإرهابيين".

وأوضح عبد اللهيان: " كنت أتصور أن أول خطوة سيقوم بها بايدن بعد تسلمه السلطة وفقا للشعارات التي كان يطلقها في مناظرات انتخابات الرئاسة هي الإيعاز بالهجوم على جماعة داعش الإرهابية"، مضيفا: "العمليات التي نفذت بأمر من بايدن هي رسالة إيجابية لداعش، وإضعاف التيارات الشعبية والمحلية التي تقوم بمواجهة بقايا التنظيم الإرهابي".

وأعلن البنتاغون، أخيرا، أن "سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا"، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران بعد الهجوم الجوي الأخير على شرق سوريا قائلا "لن تفلتوا من العقاب، احذروا".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية إدانة دمشق بأشد العبارات للعدوان الأمريكي الذي وصفته بـ"الجبان والموصوف" على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحول الهجمات التي تجريها إسرائيل ضد إيران في سوريا، حذر عبد اللهيان، أنه "إذا تم استهداف مصالح إيران في سوريا من قبل الكيان الصهيوني، سنرد عليهم في ذات اللحظة وبكل قوة"، قائلا: إن "الإسرائيليين في سوريا يصدرون ضوضاء أكثر مما يفعلون، وأن رئيس وزرائهم نتنياهو أشبه بممثل سيرك".