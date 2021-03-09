السيسي يبكي في موقف مؤثر... صور

تأثر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء عرض فيلم تسجيلي عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكى أثناء مشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان "سيرة شهيد"، والذي سلط الضوء على حكايات الشهداء وروايات ذويهم عن تلك اللحظة، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس/ آذار من كل عام، بيوم الشهيد، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، ويشارك في الندوة هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.