السيسي يتحدث عن ميلاد جمهورية جديدة في هذه الحالة... فيديو

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بمثابة ميلاد لجمهورية جديدة.

وقد وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة المقرر هذا العام، بأنه ميلاد لجمهورية جديدة.

وطالب السيسي بما وصفه بـ "الإعداد الجيد" لهذا الحدث، مشددا على أن الجميع مطالب بهذا، المفكرين والمثقفين والفنانين، واعدا بأن يكون هذا الحدث ميلاد لجمهورية جديدة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه سيتم افتتاح مدن جديدة من أسوان إلى العلمين الجديدة.

وقال السيسي إن افتتاح العاصمة وانتقال الحكومة إليها لا يعني أننا سنترك القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من المدن، مؤكدا: "سننطلق وبقوة في القديم والجديد".

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.