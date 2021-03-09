تركي آل الشيخ يستعين بوحيد سيف لتبرير غيابه الفترة الماضية... فيديو

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطعا مصورا من فيلم مصري ساخر.

ووضع آل الشيخ مقطعا ساخرا من فيلم "المتسول" (1983)، بطولة عادل إمام، وعدد كبير من النجوم، بينهم الممثل الراحل وحيد سيف.

ويجسد وحيد سيف في الشريط المصري، دور طبيب يعمل لدى عصابة لتشغيل المتسولين في القاهرة، وهو المسؤول عن إحداث العاهات للأشخاص الذين سيعملون لصالح العصابة.

وضعي بعد اجتماعات اليوم في الترفية ...😂❤️🇸🇦👍 pic.twitter.com/NtrmsYu1Pu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 8, 2021

​وفي المقطع الذي نشره تركي آل الشيخ يظهر وحيد سيف وهو يقول: "أنا لما بغيب ما بغبش كده أونطه.. أنا بغيب عشان أفنن… عشان أخطط… عشان أرسم.. أنا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ.. مش لعب عيال".

وكتب آل الشيخ على المشهد: "وضعي بعد اجتماعات اليوم في الترفيه".

اجتمعت اليوم مع الأخ @ajlnalajlan ووقعنا مذكرة تعاون بين #هيئة_الترفيه ومجلس الغرف السعودية لانشاء اكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة 💚🇸🇦 pic.twitter.com/2B4nECHOos — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 8, 2021

​وخلال الأيام الماضية، أعلن تركي آل الشيخ عقد اجتماعات مع العاملين في هيئة الترفيه، وعدد من المسؤولين منها اجتماع مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في البنوك وبعض المستثمرين، واجتماع مع عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، وسبقها اجتماع مع مارتينا سترونج القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.