تونس... انتشال 14 جثة مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء 9 مارس/آذار، انتشار 14 جثة مهاجرين غير شرعيين قرابة السواحل التونسية.

ونقلت شبكة "نسمة" التونسية عن وحدات الحرس البحري في صفاقس، قولها إنه تم إنقاذ 139 مهاجرا غير شرعي.

وأوضحت وحدات الحرس البحري أنه تم انتشال 14 جثة مهاجرا غير شرعي، بينهم 9 سيدات و4 أطفال وذكر واحد.

ولفتت إلى أن جميع المتوفيين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وقالت وحدات الحرس البحري إنها لا تزال تجري عمليات تمشيط واسعة، بالاشتراك مع القوات البحرية، لاستخراج جثث أو إنقاذ أي ضحايا جدد.