الإمارات تعلن عدد من حصلوا على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تفاصيل عملية التلقيح ضد كورونا في البلاد خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم "تقديم 37,460 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولفتت الوزارة إلى أنه بذلك "يبلغ عدد الجرعات الكلي 6,325,211 بمعدل توزيع 63.95 جرعة لكل 100 شخص".

"وزارة الصحة" تعلن تقديم 37,460 جرعة من لقاح #كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية .. والإجمالي حتى اليوم 6,325,211 .#وام pic.twitter.com/tsw6OJtQAK — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 9, 2021

​وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، افتتاح مركزين للتلقيح ضد فيروس كورونا في إمارة أبوظبي ومركز في إمارة دبي لمنح الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المراكز تم إنشاؤها في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل اللقاح لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كورونا.

وأوضحت أنه سيتم تقديم لقاح (سينوفارم سي إن بي جي) ضد كورونا ضمن مرافق حددتها شركة (صحة)، وتشمل 35 مرفقًا تابعًا للخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي والعين و6 مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة (صحة) في ميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية بسعة إجمالية تصل إلى 108 آلاف أسبوعيًا.