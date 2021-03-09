تسجيل
13:31 GMT09 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن

    معرضة لهجمات أكثر... هل تعلم تكلفة كل صاروخ تطلقه السعودية لصد هجمات "أنصار الله"؟

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103110/15/1031101550_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_f2c5012234987032c4a02bc68c2b9650.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103091048315944-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/

     خرجت السعودية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قلب صناعتها النفطية، يوم الأحد، دون خسائر جسيمة كتلك التي تكبدتها قبل 18 شهرا.

    وكان الهجوم يستهدف ساحة لتحزين النفط في رأس تنورة، التي تضم مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية العملاقة المملوكة للدولة.

    وقالت الرياض هذه المرة، إنها أحبطت الهجوم دون وقوع خسائر في الممتلكات، في نجاح لم تحققه سابقا حين أصابت ضربة في سبتمبر/أيلول 2019 منشآتي نفط رئيسيتين بصاروخ كروز وطائرات مسيرة.

    الجيش اليمني - القوات اليمنية بالقرب من ميدنة المخا، البحر الأحمر، اليمن 23 يناير/ كانون الثاني 2017
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الجيش اليمني يعلن صد هجمات لجماعة "أنصار الله" وإسقاط 4 طائرات مسيرة شرقي صنعاء

    وفي رأي خبراء عسكريين، يرجع ذلك في جانب منه إلى الاستعداد الأفضل. لكن المملكة لا تزال أكثر عرضة لهجمات بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز المنخفضة الارتفاع من تلك التي تشنها الصواريخ الباليستية عالية الارتفاع والتي تمكنت من إسقاطها هذا الأسبوع، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

    وقال جيريمي بيني، محرر الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلة "جينز ديفينس" الأسبوعية: "يعمل السعوديون بجد فيما يبدو لسد الثغرات من خلال أمور منها نشر (صواريخ) باتريوت في رأس تنورة، ويؤتي ذلك أُكله الآن على ما يبدو"، وذلك في إشارة إلى منظومة صواريخ أمريكية سطح/جو.

    وأضاف بيني، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية بعد 2019 ساعدت على إتاحة نقل الأصول السعودية لأماكن أخرى، كما وفرت فرنسا وبريطانيا رادارات للمساعدة في رصد التهديدات التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل الطائرات المسيرة.

    ومنظومة باتريوت مصممة بالأساس لاعتراض هجمات الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، والتي كثيرا ما اضطرت المملكة لمواجهتها منذ التدخل على رأس تحالف في اليمن قبل ست سنوات.

    لكن الخبراء قالوا إن السعودية لا تزال عرضة للهجمات بسبب حجمها وتطور التهديدات والخطأ البشري، وربما لا يرصد الرادار الأرضي صواريخ كروز والطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهي أهداف أصغر كثيرا.

    واعتراض الطائرات المسيرة بصواريخ باتريوت مكلف للغاية كذلك، إذ تبلغ كلفة كل صاروخ نحو ثلاثة ملايين دولار.

    وقال دوغلاس باري، الباحث الكبير في مجال الطيران العسكري بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "السعوديون ليسوا مجهزين تجهيزا سيئا".

    وأضاف: "هناك مجموعة من الأشياء يمكن استخدامها لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية... استخدموها بنجاح وهم يتحسنون في ذلك، لكن لن تكون ناجحة مئة في المئة على الإطلاق".

    أضرار في مطار أبها السعودي ناتجة عن قصف يمني في عام 2019
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    "أنصار الله": 14 طائرة و8 صواريخ باليستية استهدفت أرامكو وأهدافا عسكرية سعودية... فيديو

    وقالت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع الأساسية العالمية في "آر.بي.سي كابيتال ماركت"، في مذكرة بحثية، إن الهجمات لم تفض إلى أي انقطاع في إنتاج النفط، لكنها أكدت على "مدى خطورة البيئة الأمنية في المنطقة بعد 18 شهرا تقريبا من ضربات 14 سبتمبر 2019".

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي لتلفزيون العربية، يوم الاثنين، إن المملكة قادرة على حماية منشآتها الاقتصادية.

    وأضاف "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

    انظر أيضا:

    الإمارات: "أنصار الله" تستخف بالقوانين الدولية وتستهدف السعودية بطريقة ممنهجة
    الأمم المتحدة تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية
    بريطانيا تعلق على هجمات "أنصار الله" في عمق السعودية
    جلسة للبرلمان الليبي للتصويت على منح الثقة للحكومة و"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية بالعمق السعودي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
    معلومات عن اليوم العالمي للمرأة وتاريخ الاحتفال به
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك