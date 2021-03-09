المشيشي يكشف عن الجهة الوحيدة التي ستوزع لقاح كورونا على التونسيين

كشف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، عن الجهات التي يمكنها التعامل مع توزيع لقاحات كورونا في بلاده.

وقال المشيشي أن الجهة الوحيدة هي اللجنة الوطنية التي أعدت استراتيجية اللقاحات، حسب موقع إذاعة موازييك التونسية.

ويرى رئيس الوزراء أن الأعداد المطلوبة من اللقاحات لتونس لا تتناسب مع الكميات التي ستحصل البلاد عليها.

ودعا المشيشي إلى سرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

وجاءت تصريحات المشيشي على هامش تكريم سيدات تونسيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.