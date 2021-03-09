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    مجلس النواب الليبي في طبرق

    أسماء الحكومة الليبية الجديدة المعروضة على البرلمان لمنحها الثقة

    © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
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    كشفت مصادر برلمانية لـ "سبوتنيك" عن القائمة المعروضة على جلسة البرلمان المنعقدة بمينة سرت اليوم.

    وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة تتضمن نائبين لرئيس الوزراء هما حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، ورمضان أحمد بوجناح، إضافة لـ 32 وزيرا آخرين.

    مجلس النواب الليبي
    © Sputnik . Sara Nor El-din
    البرلمان الليبي يستأنف جلسة منح الثقة للحكومة

    وأوضحت المصادر أن وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي سيتم تسميتهما بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

    ولفتت المصادر إلى أن هذه القائمة أولية قد تشهد تعديلات خلال مناقشات البرلمان المنعقد في سرت لمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

    وقالت إن التشكيلة تشتمل على خالد التيجاني مازن وزيرا للداخلية، وحمد عبدالرزاق طاهر المريمي وزيرا للزراعة، و طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق سعيد مفتاح الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، وعبد الشفيع حسين محمد الجويفي وزيرا للرياض، وكامل بريك الحاسي وزيرا للتخطيط.

    أما وزير الصحة فهو علي محمد مفتاح الزناتي، ووزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، و وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي تيكي، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا أبوعزوم، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان أوكي،ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد عبدالنبي القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد سيفاو، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي محمد عمر، ووزير العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن.

    وبالنسبة لوزير الخدمة المدنية فقد تم ترشيح عبدالفتاح صالح محمد الخوجة، وللمواصلات محمد سالم الشهوبي، وللإسكان والتعمير زهير أحمد محمود، وللحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي، وللشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وللاقتصاد والتجارة عمر علي العجيلي، وللنفط والغاز محمد أحمد محمد عون، وللمالية خالد المبروك عبدالله، وللدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وللدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد محمد عمار، وللدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد، وللدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وللدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود، وللدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.

    انظر أيضا:

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