الدبيبة: عدم تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومة الوحدة راجع لضغوط خارجية

أرجع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية.

بنغازي - سبوتنيك. وقال الدبيبة خلال مداولاته مع النواب خلال جلسة للبرلمان في سرت، تناقش منح الثقة لحكومته، اليوم الثلاثاء، "ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

وعقد الدبيبة اجتماعا مغلقا مع هيئة رئاسة البرلمان لمناقشة بعض الأسماء التي أدخلت على قائمة تشكيلة الحكومة، خاصة بعد مطالب بالأمس بتغيير بعض الأسماء.

وبحسب مصادر "سبوتنيك"، من المقرر أن يناقش البرلمان اليوم القائمة المعدلة ويطرحها للتصويت، حيث تحتاج عملية منح الثقة إلى 50 + من أعضاء البرلمان.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، قد وجّه كلمة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة في مدينة سرت للنظر في منح الثقة لحكومته، مناشدا أعضاء مجلس النواب "تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".

واقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

واختير عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.