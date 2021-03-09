تقرير حكومي: أكثر من 16% من الأسر المغربية تعولها امرأة

قال تقرير حكومي مغربي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن 16.7% من الأسر المغربية تعولها امرأة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط المغربية ونشرته جريدة "هسبريس"، فإن 16.7% من الأسر المغربية، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء.

ولفت التقرير إلى أن هذه النسبة ترتفع في الريف لتصل إلى 19.1%، مقابل 11.4% في الحضر.

وأوضح التقرير أن النساء مثلوا في عام 2020 أكثر من نصف السكان بـ 50.3%.

وعن الزواج رصد التقرير أن 28.1% من النساء البالغات 15 سنة فأكثر عازبات، و57.8% متزوجات، و10.8% أرامل و3.3% مطلقات.

وفي المجال الصحي أكد التقرير على أن مستوى الحالة الصحية للنساء، يتجلى من المعطيات الرسمية الخاصة بمعدل وفيات الأمهات، مؤكدا على أنها سجلت تحسناً ملحوظاً.

ورصد التقرير انخفاض مؤشر وفيات الأمهات من 112 وفاة في 2010 إلى 72.6 وفاة في 2018، لكل 100000 ولادة حية، وفي سنة 2018 صرحت 70.8% من النساء بأنهن يستعملن وسيلة لمنع الحمل حديثة أو تقليدية.

وعن سوق العمل رصد التقرير أنه وفي العام 2019 بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12.%، مثل قطاع الخدمات منها نسبة 17.3%، يليها قطاع التجارة 13.8%، والصناعة 12.6% ثم البناء 2.6%.

وعلى صعيد الوظيفة الحكومية قال التقرير إن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب المسؤولية بلغت 23.5%، فيما بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5%، ومجلس المستشارين 11.67%.

وعن المعطيات المتعلقة بالعنف أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من العنف، وخلال سنة 2019 عانت أكثر من 7.6 ملايين امرأة، أي 57.1% من النساء على الأقل من شكل واحد من العنف بغض النظر عن الشكل والسياق.

وذكرت المندوبية أنه لا التعليم المدرسي ولا النشاط الاقتصادي يحمي المرأة من العنف، إذ يظل الإطار الزوجي هو مكان العيش الأكثر اتساما بالعنف، كما يظل العنف النفسي الشكل الأكثر شيوعًا بنسبة انتشار تقدر بـ 46.1%، ما يمثل 5.3 مليون امرأة.