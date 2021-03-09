محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا التعاون بين البلدين... صور وفيديو

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائیة وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات بین البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
#فيديو من اجتماع سمو #ولي_العهد مع رئيس الوزراء الماليزي.#واس pic.twitter.com/CLjjWIOumR— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021
وكان رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له قد وصل مساء أمس إلى السعودية.
سمو #ولي_العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي، مستعرضًا معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة.#واس pic.twitter.com/5Bnyk3yfKl— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
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