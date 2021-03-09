محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا التعاون بين البلدين... صور وفيديو

التقى ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، الیوم الثلاثاء، رئیس الوزراء المالیزي محیي الدين ياسین.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائیة وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات بین البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له قد وصل مساء أمس إلى السعودية.

سمو #ولي_العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي، مستعرضًا معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة.#واس pic.twitter.com/5Bnyk3yfKl — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.