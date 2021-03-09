بعد استلام "غرض شخصي له"... نتنياهو: نبحث عن رفات الجاسوس إيلي كوهين في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في سوريا، جارية بالفعل هذه الأيام.

أجرت قناة "i24NEWS"، اليوم الثلاثاء، حوارا مع نتنياهو، أفاد من خلاله بأن السوريين سلموا للروس "غرضا شخصيا" تعود ملكيته للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي حوكم وأعدم شنقا، في 18 أيار/ مايو 1965 في سوريا، بتهمة التجسس، ويبحث الروس في مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق عن رفاته.

נתניהו אישר שמחפשים אחר שרידי גופתו של אלי כהן בסוריה: "מקווה שנביא לתוצאות"https://t.co/xQYh20THsO@itamareichner pic.twitter.com/wTCF3jcNU5 — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 9, 2021

وادعت القناة الإسرائيلية أنها نقلت عن لسان مصدر من الحكومة السورية، أن الروس نقلوا هذا الغرض إلى إسرائيل لفحصه، مشيرا إلى أنه غرض شخصي لكوهين، ومن الممكن أن يكون بقايا ملابسه، أو البعض من الوثائق التي تخصه.

وزعمت القناة نقلها عن لسان المصدر الحكومي السوري، أن سوريا وروسيا على خلاف حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل، مقابل كل معلومة إضافية تتعلق بالجاسوس الإسرائيلي.

من جهتها، لم تصدر عائلة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، أي تصريح حول الموضوع.

يُشار إلى أن إيلي كوهين بدأ أنشطته السرية في سوريا عام 1961منتحلا اسم كامل أمين ثابت، وتمكن على مر السنين من تطوير علاقات متينة وأصبح قريبا من رأس الحكومة السورية.

واستغل كوهين ذلك في نقل معلومات استخباراتية قيمة لإسرائيل بشأن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة، وكان الجاسوس الإسرائيلي في ذروة نشاطه مرشحا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري.