لحظة تكريم السيسي لطبيب فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة كورونا... فيديو

كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، طبيبا فقد بصره أثناء تأدية عمله في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة المصرية.

وكان الطبيب محمود سامي قد أصيب بتلف في العصب البصري أفقده بصره نتيجة الإجهاد والعمل الذي استمر 7 أيام متواصلة.

كما حمل نجله على الهواء، وبعدها أوصل الرئيس الطبيب حتى مقعده أسفل منصة التكريم.

تكريم الرئيس #السيسي للطبيب محمود سامي الذي فقد بصره أثناء تأدية عمله بسبب كورونا#يوم_الشهيد#ON pic.twitter.com/xTLxOAbTxQ — ON (@ONTVEgy) March 9, 2021

من جانبه، أعرب الدكتور محمود سامي، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد واختياره ليكون ممثلا للأطباء بهذه الندوة.

وأضاف من خلال قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي معتاد على تكريم من يضحو بأنفسهم من أجل الوطن وأعرب عن بالغ سعادته لتواجده بين أبناء القوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

الطبيب المكرم من الرئيس السيسي: الريس مش بتفوتوا الحاجات دي خالص.. ودائما ما يكرم كل من خدموا البلد

#eXtranews pic.twitter.com/segFSXCvPu — eXtra news (@Extranewstv) March 9, 2021

وتابع أنه فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا وأن تخصيص وحدة سكنية له لافتة طيبة، مضيفا أن الدولة لا تتأخر وإن حدث تأخير فهي مجرد إجراءات وأنه حاليا يقيم في المنزل ولا يعمل.

كما وجه رسالة للأطقم الطبية في ظل أزمة كورونا، قائلا إن مصر تستحق كل تضحية، مشيرا إلى أن الفرق الطبية بالفعل أبطال حقيقيين.

وكان الرئيس المصري، قد حضر اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.