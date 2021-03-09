العراق يكشف حقيقة الاستعداد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

نفت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، التصريحات المنسوبة إلى الرئيس برهم صالح، التي قيل فيها إن الأخير أعلن استعداد بلاده "لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

نشرت الرئاسة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا للناطق باسم رئاسة الجمهورية، أكد من خلاله أن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية، مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأكد المسؤول العراقي أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى "توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب، تلتهما المغرب والسودان.