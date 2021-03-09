لحظة مؤثرة... انهيار ابنة ضابط شهيد بالبكاء أمام السيسي... فيديو

انهارت ابنة ضابط شهيد من الجيش المصري بالبكاء على المسرح أثناء تقديم فقرة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حزنا على فقدان والدها البطل.

وكان الرئيس المصري قد شهد اليوم فعاليات الندوة الثقافية الـ 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث قدمت مجموعة من أبناء الشهداء فقرة فنية ضمن الاحتفال.

وتأثر السيسي، أثناء مشاهدة فيلم تسجيلي بعنوان "سيرة شهيد"، الذي سلط الضوء على حكايات الشهداء وروايات ذويهم عن عدد من بطولات شهداء الجيش المصري، وحديث عدد من الأمهات.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس/ آذار من كل عام، بيوم الشهيد، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، وشارك في الندوة هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين والصحفيين والكتاب والشخصيات العامة.