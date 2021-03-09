الأردن يعلق التعليم في البلاد

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة ابتداء من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعليق العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة، المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء وحتى إشعار آخر، يأتي على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، محمد خير أبو قديس، في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بُعد.

وجاءت هذه القرارات في إطار حرص مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي والمدارس، في ضوء الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتفشي الوباء.

وفي السياق نفسه، قال نذير عبيدات وزير الصحة الأردني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تشهد الموجة الثانية لوباء كورونا.

وأوضح الوزير في لقاء مع إذاعة "الأمن العام"، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة "عمون" الأردنية أن "هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد"، مضيفا: "نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير".

أشار عبيدات إلى أن "المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب هذه الأرقام، وتم زيادة السعة السريرية لدرجة استطاعتنا لمواجهة الأرقام التي نشهدها اليوم".

وأكد أنه "حسب الاتفاقية المعقودة مع ائتلاف كوفاكس والشركات الأخرى تصلنا لقاحات تباعا ولكنها ليست كالرقم الذي نتمناه ومن الصعب أن تحقق أي دولة الأرقام من اللقاحات التي بحاجة لها، وسيكون الشهر الحالي من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم حسب الاتفاقيات المعقودة".

وقال الوزير إن "الوضع الوبائي يحتاج للصبر والالتزام من الجميع وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر فيه المملكة من الناحية الوبائية".