وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، بأن شكري ولافروف ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة والدفع بها قدما لآفاق أرحب، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح أن الوزيرين أكدا "المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك".

وأشار إلى أنهما استعرضا خلال الاتصال "مُجمل الملفات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلديّن".

ولفت إلى أن شكري ولافروف تشاورا أيضا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي بدأ أمس الاثنين جولة في عدد من دول الخليج تشمل الإمارات والسعودية وقطر، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويناقش لافروف خلال زيارته مع قادة الدول الخليجية العلاقات الثنائية مع موسكو، والقضايا الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ومناقشة أوضاع سوق النفط.