الجيش اليمني يعلن استعادة قرى ومواقع جديدة من قبضة "أنصار الله" غربي تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، سيطرة قواته على مناطق خلال معارك مع "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة مَقبنة غربي تعز، تمكنت خلاله من تحرير قرى درخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة".

وأضافت أن "الجيش حرر سوق الكدحة وتباب الشيكي والحمراء والخزان ومنبه"، مؤكدة "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال الهجوم".

وأشارت إلى "التحام جبهتي الأشروح والكدحة، مساء اليوم، بعد تصفية جيوب الحوثيين في الجبهتين".

وفي وقت سابق من اليوم، حقق الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تقدماً ميدانياً في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني، السيطرة على كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تأمين منطقتي القوز والأشروح، وقرب التحام قواته في مديريتي جبل حبشي ومَقبنة غربي تعز، ووصولها على بعد حوالي 5 كيلو مترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.

سبق ذلك تقدم مماثل، الأربعاء الماضي، حيث استعادت القوات الحكومية جبل رحنق الاستراتيجي في منطقة قَهبان بمديرية مَقبنة، وجبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، عقب تأمينها جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مَقبنة غربي تعز.