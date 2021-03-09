السيسي: مستمرون في التفاوض حتى نصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن سير المفاوضات حول سد النهضة مهم، مضيفا: "نصر على الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".

© REUTERS / HANDOUT السيسي والبرهان يرفضان "فرض الأمر الواقع" بشأن ملف سد النهضة "صدى البلد" المصري، مشيرا إلى أن تصريحات السيسي جاءت في كلمته خلال لقائه قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء.

وتابع: "سد النهضة يحقق ميزة كبيرة لإثيوبيا ونحن لا نرفض هذا، وكلامنا هادئ ليس فيه انفعال أو ادعاء أو استعلاء". مضيفا: "مصرون على الاستمرار في التفاوض".

وقال السيسي: "مصر ترغب في التفاوض حتى نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وقال أيام، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع بملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الجانبان، بحسب بيان للرئاسة المصرية، على "ضرورة التنسيق بأعلى درجاته بين الخرطوم والقاهرة بجانب التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق".

وأكد الرئيس المصري، دعم القاهرة، "للمقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة".