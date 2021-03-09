السيسي يكشف ماذا فعل "الخط الأحمر" الذي رسمته مصر في ليبيا؟.. فيديو

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ماذا ترتب على وضع مصر خطا أحمر "سرت الجفرة"، لا يمكن تجاوزه للأطراف المتحاربة في ليبيا.

وقال السيسي في تصريحات خلال لقاء مع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، إن مصر لديها قوات مسلحة تعد من أقوى الجيوش في المنطقة كلها، ولكن استخدامنا للقوة دائما متوازن ورشيد ويهدف لحماية أمننا القومي وحدودنا واستقرار الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس المصري، أن رسم الخط الأحمر في ليبيا هدفه وضع نهاية للصراع بين الأشقاء في ليبيا، ونتمنى وجود نهايات لكافة الصراعات في المنطقة كلها، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وأشار السيسي، إلى أن "النتائج التي تحققت على ذلك طيبة"، وهو ما نراه الآن من مناقشة مجلس النواب الليبي لوائح وأسماء الحكومة الليبية الجديدة والتي ستقوم خلال فترة عملها بإعادة ضبط الموقف في ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا والإعداد لمرحلة الانتخابات التي تسلم فيها السلطة إلى رئيس منتخب بإرادة الشعب الليبي، ويسطر بذلك نهاية فصل من الصراعات استمرت أكثر من 10 سنوات.

وشدد الرئيس المصري، على أن مصر تدعم الإصلاحات الليبية، مؤكدا على أن "الأمن القومي الليبي من أمن مصر واستقرار ليبيا يعني استقرار مصر".



وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات أثناء زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد، إن بلاده اتخذت موقفا استراتيجيا ثابتا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية، وأن خط سرت الجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.