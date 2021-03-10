مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع نجله... فيديو

وبحسب صحيفة "المرصد" السعودية، فإن المقطع الذي ينشر لأول مرة، يعود تاريخه إلى عام 1414 هجرية.
مقطع لأول مره ينشر— خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021
تجتمع فيه البساطه
والهيبه👑💔🤲🏻
مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز
رحمه الله
يؤدي رياضة السباحه
برفقة أبنه
الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد
حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L
وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.
يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلو أمس مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض.
مقطع نادر لأول مره ينشر— خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 8, 2021
مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين
الملك #فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله
و #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله
في ضيافة الأمير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله
في #العاذرية عام ١٩٩٣م.#تاريخ_ملوكنا_آل_سعود https://t.co/LrVH3aJQVg pic.twitter.com/AGYOWtxp3d
ويعود الفيديو الذي ينشر لأول مرة إلى عام 1993، ويظهر الملك الراحل فهد إلى جانب الملك سلمان (كان وقتها أميرا لمنطقة الرياض) في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد في مزرعته في العاذرية.
وظهر الأمير عبد العزيز واقفا يتحدث مع والده بحضور حشد من المواطنين، قبل أن ينتقلوا إلى الاستراحة.
وجلس الملك الراحل فهد في الاستراحة إلى جانب الملك سلمان، وظهرا يتبادلان أطراف الحديث مع الحضور.
والملك فهد هو خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.
وتولى مقاليد الحكم، في 13 يونيو/حزيران 1982، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد، حتى وفاته مطلع أغسطس/آب عام 2005.
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