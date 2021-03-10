مقطع نادر للملك فهد بن عبد العزيز يمارس السباحة مع نجله... فيديو

انتشر مقطع فيديو نادر، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الملك السعودي الأسبق، فهد بن عبد العزيز، وهو يمارس السباحة مع نجله الأمير عبد العزيز.

وبحسب صحيفة "المرصد" السعودية، فإن المقطع الذي ينشر لأول مرة، يعود تاريخه إلى عام 1414 هجرية.

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه👑💔🤲🏻

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021

وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وانتشارا على نطاق واسع بين نشطاء السوشيال ميديا في السعودية.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلو أمس مع فيديو نادر يجمع الملكين فهد وسلمان بن عبد العزيز في ضيافة نجل الأول في العاذرية في منطقة الرياض.



ويعود الفيديو الذي ينشر لأول مرة إلى عام 1993، ويظهر الملك الراحل فهد إلى جانب الملك سلمان (كان وقتها أميرا لمنطقة الرياض) في ضيافة الأمير عبد العزيز بن فهد في مزرعته في العاذرية.

وظهر الأمير عبد العزيز واقفا يتحدث مع والده بحضور حشد من المواطنين، قبل أن ينتقلوا إلى الاستراحة.

وجلس الملك الراحل فهد في الاستراحة إلى جانب الملك سلمان، وظهرا يتبادلان أطراف الحديث مع الحضور.

والملك فهد هو خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين.

وتولى مقاليد الحكم، في 13 يونيو/حزيران 1982، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد، حتى وفاته مطلع أغسطس/آب عام 2005.