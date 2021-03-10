السعودية... حساب المواطن يكشف شرط تغيير رقم "الآيبان" البنكي

كشف حساب المواطن في السعودية، شرط تغيير رقم الحساب البنكي "الآيبان" (IBAN)، والذي جاء قبل ساعات من إيداع الدعم وصرف الدفعة 40 للمستحقين، مجتازي فحص نتائج الأهلية عن شهر مارس/آذار لعام 2021.

جاء ذلك خلال خدمات البرنامج التوضحية عبر الرد على استفسارات المواطنين، من خلال القنوات التي تم إتاحتها لتقريب المسافات، والتعامل مع أي أمر يستجد ويحتاج لتدخل مختصين لتقرير مدى إمكانية تنفيذه، بحسب صحيفة "خبرنا" السعودية.

وقال الحساب، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن تغيير رقم الحساب البنكي، إن آلية تغيير رقم الحساب البنكي المسجل في برنامج حساب المواطن باسم المستفيد يمكن إجراؤها، بشرط أن يكون الحساب باسم مقدم الطلب نفسه، على أن يتم صرف الدعم له في حالة كان مستحق لذلك، ويستمر البرنامج في الصرف على الرقم القديم، لحين التحقق من الرقم الجديد، وفي حالة التحقق، تصل رسالة نصية على رقم هاتف المستفيد تؤكد له ذلك.

يشار إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 38، بلغ نحو 10.7 مليون مستفيد، وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم يناير/ كانون الثاني للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.