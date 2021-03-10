لطيفة بنت محمد بن راشد تفوز بجائزة "السيدة العربية الأولى"... صورة وفيديو

أعلنت هيئة المرأة العربية منح الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في إمارة دبي، جائزة "السيدة العربية الأولى" لهذا العام.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي، إنها "منحت الجائزة للشيخة لطيفة، تقديرا للدور الذي تضطلع به في النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، ولإسهاماتها في دعم مبادرات ثقافية مبتكرة من شأنها إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي".

الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم السيدة العربية الأولى pic.twitter.com/uKOqVFxd50 — الحساب الرسمي لهيئة المرأة العربية (@arabwomena) March 10, 2021

بدورها، قدمت الشيخة لطيفة، عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" شكرها لهيئة المرأة العربية.

كما وجهت شكرها لوالدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، مؤكدة أنه "داعمها الأول في حياتها ومسيرتها المهنية".

شاكرة جداً لهيئة المرأة العربية لاختياري لجائزة "السيدة العربية الأولى" لهذا العام.. وفي هذه المناسبة أتوجّه بكل الشكر والتقدير لوالدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – داعمي الأول في حياتي ومسيرتي المهنية – على ثقته الغالية ورؤيته الثاقبة التي نستمد منها إلهامنا كل يوم.. pic.twitter.com/OK74MNDeD4 — Latifa MR Al Maktoum (@LatifaMRM) March 9, 2021

يذكر أن جائزة "السيدة العربية الأولى"، التي أطلقتها جامعة الدول العربية في عام 2004، تمنح كل 4 سنوات لإحدى القيادات النسائية العربية رفيعة المستوى، تقديرا لإسهاماتهن الكبيرة في دعم العمل التنموي والإنساني والإبداعي لخدمة المجتمعات العربية والارتقاء بها.