غضب كبير... جريمتان بشعتان تهزان الشارع الأردني

شهد الأردن، صباح اليوم الأربعاء، وقوع جريمتين بشعتين، تسبب في هز الرأي العام وموجة غضب كبيرة.

وأفادت وكالة "عمون" بأن الجريمة الأولى أقدم خلالها شاب على قتل والدته باستخدام أداة حادة، وفي الثانية أطلق شخص النار على ابنه لخلافات بينهما.

وفي التفاصيل، قام شاب بقتل والدته الستينية بواسطة أداة حادة، فجر اليوم الاربعاء، وكان ذلك في منطقة ماركا الشمالية في العاصمة عمان.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، قوله إن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع وقامت بضبط القاتل وتحويل الجثة إلى الطب الشرعي، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

وشهدت إحدى مناطق البادية الشمالية في محافظة المفرق، واقعة بشعة أخرى، عندما أطلق أب النار على ابنه متسببا بإصابته وفق مصدر أمني.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى مصابا بالعيار الناري، وفي حالة صحية سيئة.

وتبين من التحقيقات أن سبب الواقعة خلافات قائمة بين الوالد والابن دفعت الأول لإطلاق النار على الابن، فيما جرى إلقاء القبض على الوالد والسلاح الناري الذي استخدمه.