جد "طفلة المعادي" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش...فيديو

كشف جد "طفلة المعادي"، التي تم التحرش بها في مدخل إحدى العمارات في القاهرة، عن هويتها، موضحا أنها تدعى يارا، ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال جد الطفلة في تصريحات متلفزة، إن والد الطفلة له ولدان غيرها هما: محمد وعلي، مشيرا إلى أن والدها يعمل في تنظيف السيارات المارة في الشوارع وابنته تساعده.

وأضاف أنه وقت حدوث الواقعة تركت يارا والدها دون أن يعرف إلى أين ذهبت، مشيرا إلى أنها تساعده في عمله كونه أبكم.

وأكد جد الطفلة أنها لا تبيع المناديل كما قيل، لكنها تساعد والدها في الشارع، منوها إلى أنها لم تعد إلى المنزل حتى الآن، لوجودها في النيابة رهن التحقيقات.

​وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.