وزير أردني: أحب رؤية جميع طرق البلاد مثل الصحراوي

أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، عن رغبته في رؤية جميع الطرق والشوارع في بلاده مثل الطريق الصحراوي الذي أصبح جاهزا أخيرا.

ونقلت وكالة "عمون" عن الكسبي رده على سؤال نيابي حول تعبيد طريق العارض، تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، حيث قال إن ضعف الإمكانيات تعيق تنفيذ كل ما يطلبه النواب.

وأضاف الوزير الأردني بأن مخصصات طريق العارضة 31 مليون دولار جاهزة، وسيتم طرح العطاء خلال شهرين، مشيرا إلى أنه تم إدراج طريق دير علا ضمن عطاءات إقليم الوسط.

في سياق آخر، كان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قد وافق، يوم الأحد الماضي، على تعديل وزاري في حكومة بشر الخصاونة، بقبول استقالة 12 وزيرا، وتعيين 10 وزراء جدد.

وقال الديوان الملكي الأردني: "صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة".

وأمر العاهل الأردني "بتعيين 10 وزراء جدد، بينهم المياه والري والثقافة والنقل والعدل الداخلية"، بالإضافة إلى قبول استقالة 12 وزيرا بالإضافة إلى وزيري الداخلية والعدل اللذين كانا استقالا من المنصب منذ أيام.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر بسمان الزاهر، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.