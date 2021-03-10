عملا بوصيته... ورثة ناصر الصباح يتنازلون عن القضايا المرفوعة من والدهم في الكويت

تنازل ورثة الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، عن جميع القضايا الجزائية والمدنية المرفوعة من قبل والدهم، وذلك بناء على وصيته لهم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن ورثة الشيخ صباح الأحمد قدموا، اليوم الأربعاء، للمحكمة تنازلا إلى المحكمة عن جميع القضايا الجزائية والمدنية المرفوعة من قبل والدهم.

ورثة ناصر الصباح يقدمون تنازلات للمحكمة عن القضايا الجزائية والمدنية المرفوعة من والدهم بناءً على وصيته https://t.co/ASNeSqHyQg — الراي (@AlraiMediaGroup) March 10, 2021

بدوره علق حساب "شاهين سناب" بأن التنازل كان عن القضايا التي رفعها الشيخ ناصر بصفة شخصية، بينما بلاغ "صندوق الجيش"، الذي قدمه الراحل، كان بصفته وزيرا للدفاع.

خاص #شاهين_سناب :



توضيح بخصوص تنازل ورثة الشيخ ناصر صباح الاحمد عن القضايا.



التنازل عن القضايا بصفة شخصية بينما بلاغ #صندوق_الجيش قدمه والدهم كوزير للدفاع وللمصلحة العامة لذلك وجب التنويه. pic.twitter.com/QgK6eohEZ8 — شاهين سناب (@sah_doc) March 10, 2021

ورحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، الابن الأكبر لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بعد 3 أشهر من وفاة والده، عن عمر يناهز 72 عاما.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.