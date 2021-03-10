السفير الروسي في مصر يزور مشروع محطة الضبعة النووية... صور

قام السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى موقع انشاء محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

ووفقا لبيان السفارة الروسية بالقاهرة، صرح بوريسينكو بأن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة يعتبر من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو.

وأضاف أن "المشروع لا يسهم فقط في التعاون العظيم التقليدي بين البلدين، بل يصعد بتلك العلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة".

وتابع قائلا "يماثل ذلك المشروع في أهميته مشروع بناء السد العالي بأسوان الذي تم بين بلدينا في العهد السوفييتي خلال الستينات من القرن الماضي".

وأكد أن مشروع الضبعة سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي لمصر من خلال قدرته على توليد طاقه نظيفة واقتصادية لعقود زمنية قادمة.

وبدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل، مشروع الضبعة من أهم المشروعات المصرية الطموحة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

وأضاف "كان من المهم حسن اختيار شريك لتنفيذ المشروع يمتلك من الخبرات الطويلة من العمل في هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان، ولحسن الحظ فقد وجدناه في دولة روسيا الإتحادية التي تعتبر صديقا وحليفا قديما لنا".

يذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشائها في مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة كهربائية تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميغاواط.