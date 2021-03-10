لافروف: موسكو والرياض تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في السعودية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، إمكانية إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في المملكة العربية السعودية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، "لدينا مصلحة مشتركة في التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك بلورة القضايا الخاصة بتنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي في المملكة العربية السعودية، ومناقشة إمكانية توطين إنتاجه هنا".

يشار إلى أنه، تم تسجيل لقاح"سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب 2020 ، وتم تطويره من قبل مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربية.

وفي فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض مرض"كوفيد 19".

وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 47 دولة بالإضافة إلى المغرب، بما فيها الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، ودول أخرى.