الدبيبة: الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى.

وقال الدبيبة، أمام مجلس النواب الليبي، بعد منحه الثقة، اليوم الأربعاء "لا مركزية للدولة الليبية ولا مركزية للأقاليم وقوة الدول تكون من خلال آليات الحكم الفعالة.. والحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى".

يتبع...