شقيقة لجين الهذلول: القضاة أيدوا الحكم الأول عليها

وكشفت لينا الهذلول، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكد القضاة الحكم الأول على لجين الهذلول".
UPDATE: the judges confirmed the first sentencing of @LoujainHathloul, which means SA confirms considering the UK, the EU, and the Netherlands “terrorist entities” and contacting them a “terrorist act”. #FreeLoujain. pic.twitter.com/ognZu2EuWM— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) March 10, 2021
وحضرت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف جديدة أمام محكمة في العاصمة الرياض.
منصورة ومرفوعة رأسك#لجين_الهذلول 😍✊🏼— الحرية لنسيمة وسمر ♫ᗷᗴᒪᒪᗩ (@DaringQueenz) March 10, 2021
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وأظهرت لقطات فيديو الناشطة السعودية، وهي تحيي دبلوماسيين، سمحت السلطات السعودية، لهم باستقبالها، قبل دخولها مقر المحكمة، إذ شكرتهم على الحضور قائلة: "دعونا نأمل أن الحكم قد تم تغييره أو تعديله قليلا.. وسنرى كيف تسير الأمور.. شكرا جزيلا لدعمكم".
وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن لجين الهذلول في العاشر من شهر فبراير/ شباط الماضي، بعدما حكمت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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