لافروف يتحدث عن ثمار "أوبك+" والتعاون في سوق الهيدروكربون العالمي بين موسكو والرياض

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن من الضروري أن تقوم روسيا والمملكة العربية السعودية بتطوير تعاونهما في السوق العالمية للهيدروكربونات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان: "لدينا رأي مشترك... أن من الضروري تطوير تعاوننا في سوق الهيدروكربونات العالمي، وتنسيق أعمالنا عن كثب، بما في ذلك في شكل "أوبك +"، فهي تؤتي ثمارها".

وأشار لافروف إلى أن "روسيا والسعودية تسعيان لئلا يعاني الاقتصاد العالمي من ارتفاع وهبوط أسعار النفط".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن التحالف بين المملكة وروسيا استراتيجي وأن التنسيق والتعاون مع موسكو على أعلى مستوى.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من الرياض: "نثمن تحالفنا الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية الصديقة ونؤكد على أن التنسيق والتشاور والتعاون قائم بأعلى مستوياته بين البلدين الصديقين".

وحول التنسيق على صعيد المجال النفطي، قال بن فرحان: "المملكة وروسيا حريصة على سعر عادل للبترول للمستهلكين والمنتجين وهذا ما تقوم عليه آلية أوبك+ وهناك تنسيق جيد في هذا الإطار ومستمرون في دعم الاقتصاد العالمي".