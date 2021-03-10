الحزب الدستوري الحر يواصل اعتصامه أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بتونس

واصلت قيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر اعتصامها، اليوم الاربعاء، من أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، على الرغم من تدخل وحدات الأمن مساء أمس لفضه باستخدام الغاز المسيل للدموع.

سبوتنيك. ويشهد محيط مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس، منذ صباح اليوم مشاحنات بين أنصار الحزب الدستوري الحر ومجموعة من مناصري ومساندي فرع الاتحاد الذين رفعوا شعارات تطالب أعضاء الدستوري الحر وأنصاره بمغادره مكان الاعتصام وسط تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لحصول صدامات بين المجموعتين.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية تدخلت مساء أمس لـفض اعتصام الحزب الدستوري الحر من أمام مقر فرع مقر اتحاد العلماء المسلمين وذلك بعد التحاق مجموعة من قيادات ائتلاف الكرامة الى مقر الاعتصام ما أدى الى حصول صدامات بينهم وبين قيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر، ونبهت الوحدات الأمنية في مرحلة أولى، إلى أنها ستطبق قرار حظر التجول بتعليمات من النيابة العمومية على جميع المواطنين المتواجدين في الشارع والمعتصمين

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أكد في تصريح صحفي اليوم، أن ''النيابة العمومية هي من تعطي التوجيهات في مثل هذه المسائل''، لافتا إلى أن الجهات المختصة تتحرك فقط في إطار القانون.